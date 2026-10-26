Salta participará en los Juegos Nacionales Evita con una delegación de 400 personas

Salta ultima los detalles para competir en los Juegos Nacionales Evita, el certamen juvenil más importante de Argentina, que reunirá a cerca de 8000 atletas de todo el país del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata.

La comitiva estará integrada por 357 deportistas de hasta 17 años, acompañados por coordinadores, profesionales médicos y personal de prensa de la Secretaría de Deportes, con traslado, alojamiento, pensión completa e indumentaria oficial garantizados por la Provincia.

Presencia federal de 23 municipios

Los clasificados, provenientes de Aguaray, Cafayate, Campo Quijano, Campo Santo, Cerrillos, Colonia Santa Rosa, Coronel Moldes, El Carril, Embarcación, General Güemes, General Enrique Mosconi, Hipólito Yrigoyen, Joaquín V. González, Las Lajitas, San José de Metán, San Ramón de la Nueva Orán, Pichanal, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, Profesor Salvador Mazza, Salta, Tartagal y El Algarrobal (Salta Forestal), obtuvieron su lugar tras consagrarse campeones en las instancias locales.

Al respecto, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, señaló: “Detrás de estos jóvenes hay familias, clubes y entrenadores que sostienen el deporte a diario. Acompañar ese esfuerzo y asegurar condiciones de igualdad para viajar y competir es nuestro compromiso”.

38 disciplinas en competencia

El programa contempla 31 deportes convencionales y 7 adaptados:

Convencionales: atletismo, bádminton, básquet 3x3, BMX freestyle, boxeo, breaking, canotaje, ciclismo de ruta, esgrima, futsal, gimnasia artística y rítmica, handball de playa, hockey 7, judo, karate, levantamiento olímpico, lucha libre, natación, pádel, rugby 7, skate, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vóleibol y vóleibol de playa.

Adaptados: atletismo adaptado, básquet 3x3 adaptado, natación adaptada, tenis de mesa adaptado, vóleibol sentado, boccia y goalball.

De este modo, el Gobierno provincial ratifica el deporte como herramienta de inclusión, desarrollo y arraigo, apoyando la formación y proyección de sus talentos.