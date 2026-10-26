Sancionaron a 64 conductores que circulaban alcoholizados

Los puntos de control fijos y móviles fueron desplegados en diferentes lugares de la provincia. Se controló 11487 vehículos, de los cuales 64 fueron detectados con alcoholemia positiva; fueron sancionados severamente.
LocalesHace 1 díaPrensaPrensa
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La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta realizó, durante este fin de semana, controles preventivos y operativos en diferentes puntos estratégicos de la provincia.

En ese marco, la Policía Vial fiscalizó 11487 vehículos en distintos puntos de control fijo y móvil y detectó 1567 infractores a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Fueron sancionados.

Se practicaron 8082 test de alcoholemia en la provincia y se sancionó a 64 conductores que circulaban alcoholizados.

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordina diariamente el trabajo preventivo del área en rutas, avenidas y puntos estratégicos, lo que permite reforzar la presencia policial en las vías de circulación y promover la conducción responsable.

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