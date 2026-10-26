Saneamiento total del edificio abandonado en 20 de Febrero 54

Mediante denuncias vecinales, la Justicia autorizó a la Municipalidad a realizar un operativo de saneamiento del edificio ubicado en la calle 20 de Febrero 54, donde anteriormente funcionaron las oficinas del PAMI. Previamente, personal policial despejó el inmueble ocupado indebidamente.

Carlos Alberto Lezcano, abogado de la Procuración, manifestó que “debido a denuncias vecinales, solicitamos desde el municipio autorización judicial para poder ingresar al inmueble, que se encontraba en situación de abandono y generaba inseguridad, malos olores y un foco infeccioso”.

Por su parte, Alfredo Vorano, subsecretario de Mantenimiento Urbano, remarcó que “el saneamiento del edificio fue total” y detalló que “del lugar logramos retirar basura y residuos que generaban malos olores”. Además, indicó que se procedió al cerramiento de los ingresos.

Juan Pablo Linares, subsecretario de Inclusión Social, expresó que “la presencia del área Social de la Municipalidad tenía como objetivo realizar un relevamiento de las personas que se encontraban en el lugar para determinar si estaban en situación de calle. Sin embargo, se trataba de casos que requerían intervención policial, por lo que las actuaciones quedaron a cargo de la Policía”.

Participaron del operativo: Municipalidad de la ciudad de Salta mediante las áreas de Procuración, Ambiente y Servicios Públicos y Desarrollo Social; con apoyo de la Policía de Salta.