La Dirección Nacional de Migraciones afirmó que "no hay registros" del ingreso de Flávio Bolsonaro a que accedió la Agencia Noticias Argentinas. "La Dirección Nacional de Migraciones no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina", inicia el breve texto.
Expedición Inka: El CONICET transmitirá en vivo una excavación arqueológica en Catamarca
NacionalesHace 1 díaPrensa
Durante cuatro días, el público podrá observar en directo las tareas arqueológicas en El Shincal de Quimivil, un sitio histórico ubicado en Belén.
El CONICET participará de la Expedición Inka, una iniciativa que permitirá seguir en vivo los trabajos arqueológicos en El Shincal de Quimivil, en Londres, Catamarca, uno de los principales centros administrativos, políticos y ceremoniales del Imperio inca en el actual noroeste argentino.
Del 17 al 20 de noviembre, investigadores mostrarán cómo se realizan las excavaciones y compartirán los hallazgos que ayudan a reconstruir la historia prehispánica de la región. La expedición contará con especialistas de distintas instituciones científicas y universidades.
La transmisión será de 11 a 13 horas, a través del canal de YouTube de la Fundación Azara.
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