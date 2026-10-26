Expedición Inka: El CONICET transmitirá en vivo una excavación arqueológica en Catamarca

El CONICET participará de la Expedición Inka, una iniciativa que permitirá seguir en vivo los trabajos arqueológicos en El Shincal de Quimivil, en Londres, Catamarca, uno de los principales centros administrativos, políticos y ceremoniales del Imperio inca en el actual noroeste argentino.



Del 17 al 20 de noviembre, investigadores mostrarán cómo se realizan las excavaciones y compartirán los hallazgos que ayudan a reconstruir la historia prehispánica de la región. La expedición contará con especialistas de distintas instituciones científicas y universidades.



La transmisión será de 11 a 13 horas, a través del canal de YouTube de la Fundación Azara.