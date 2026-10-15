Argentina podría cancelar el pago de la deuda antes de 2034

“Ellos van a ser como Grecia, van a repagar”, afirmó la titular del FMI en una charla sobre la economía mundial junto a Luis Caputo, el jefe de Finanzas de Tailandia y el presidente del banco central de Nigeria, Olayemi Cardoso. Por su parte, el ministro de Economía defendió el modelo, destacó la política del RIGI y vaticinó un "mejor desempeño" en los próximos años.
EconomíaHace 4 horasPrensaPrensa
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La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró este jueves que Argentina podría cancelar el pago de la deuda que tiene con el organismo antes del vencimiento previsto, en 2034. “Ellos van a ser como Grecia, van a repagar”, expresó durante una charla sobre la economía mundial junto a Luis Caputo, el jefe de Finanzas de Tailandia y el presidente del banco central de Nigeria, Olayemi Cardoso.

Titulado “Debate sobre la economía mundial: Forjar economías resilientes y dinámicas para el futuro”, el evento se llevó a cabo en el marco de las Reuniones Anuales del del FMI y el Banco Mundial que se llevan a cabo en Bangkok, Tailandia. Durante su intervención, Caputo defendió el modelo del Gobierno, destacó la política del RIGI y vaticinó un "mejor desempeño" en los próximos años.

Luego de que Georgieva, pronostique un repago por parte de Argentina, lo compare con Grecia y anticipe que ambos países "aprendieron la lección y pusieron la casa en orden", el titular del Palacio de Hacienda fue por más y agregó a la prensa presente: “Te sorprenderás, sí. Eso ya está ocurriendo. Es un gran desafío para Argentina”.

La jefa del FMI dijo que ambas naciones, y otras tantas, entendieron que “no se puede gastar continuamente más de lo que se tiene”.

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