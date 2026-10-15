Se secuestraron 45 motos en un nuevo megaoperativo de tránsito

Los controles se realizaron en Lavalle y en Ceferino, buscando garantizar la seguridad y el orden. Desde la Municipalidad aseguran que seguirán controlando en diferentes sectores de la ciudad de manera sorpresiva.
LocalesHace 5 horasPrensaPrensa
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La Municipalidad, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, realiza operativos de control y fiscalización, con el objetivo de continuar fortaleciendo la seguridad y el orden en la ciudad.

Ayer, en conjunto con la Policía, se secuestraron 45 motos por falta de casco en dos operativos. Los mismos se realizaron en Lavalle y en Ceferino, buscando garantizar la seguridad y el orden.

Cabe destacar que las sanciones para los infractores son severas, tanto en lo económico como en las inhabilitaciones, con el objetivo de promover una mayor conciencia vial.

Desde la Municipalidad aseguran que seguirán controlando en diferentes sectores de la ciudad de manera sorpresiva.

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Será de 8 a 12 hs en el cuadrante comprendido por: avenida Constitución, avda. YPF, calle Pachi Gorriti y Las Heras. Los vecinos deberán sacar a la vereda los elementos en desuso que puedan acumular agua. Hasta la fecha se llevan retiradas 250 toneladas.
 
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