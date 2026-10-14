Conocé en qué barrios salteños habrá vacunación antirrábica gratuita

La Municipalidad de Salta, a través del área de Bienestar Animal, continuará la próxima semana con la campaña gratuita de vacunación antirrábica.

El servicio se brindará de 9.30 a 12.30 del lunes 19 al viernes 23 en Solís Pizarro, Roberto Romero, Juan Manuel de Rosas, La Tradición y 15 de Febrero. La atención será por orden de llegada y se solicita llevar a los animales con correa y bozal para prevenir inconvenientes.

Los puntos serán los siguientes:

Lunes 19

B° Solis Pizarro

Las Guineas 1760 entre Las Cigüeñas y El Cóndor

(Zona Oeste Baja)

Martes 20

B° Roberto Romero

Madre Guerra esq. Apeninos

(Zona Oeste Alta)

Miércoles 21

B° Juan Manuel de Rosas

Avda. Libertad esq. Jorge Ramón

Asociación Comunitaria Virgen del Valle

(Zona Norte)

Jueves 22

B° La Tradición

Manz. 325 “C” – Lote 10

(Zona Norte)

Viernes 23

B° 15 de Febrero

Manz. X – Lote 17

(Zona Norte)