Conocé en qué barrios salteños habrá vacunación antirrábica gratuita

El servicio municipal se brindará del lunes 19 al viernes 23 en los barrios Solís Pizarro, Roberto Romero, Juan Manuel de Rosas, La Tradición y 15 de Febrero. La atención es por orden de llegada. Se solicita llevar a los animales con correa y bozal.
LocalesHace 7 horasprensaprensa

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La Municipalidad de Salta, a través del área de Bienestar Animal, continuará la próxima semana con la campaña gratuita de vacunación antirrábica.

El servicio se brindará de 9.30 a 12.30 del lunes 19 al viernes 23 en Solís Pizarro, Roberto Romero, Juan Manuel de Rosas, La Tradición y 15 de Febrero. La atención será por orden de llegada y se solicita llevar a los animales con correa y bozal para prevenir inconvenientes.

 

Los puntos serán los siguientes:

 

Lunes 19

B° Solis Pizarro

Las Guineas 1760 entre Las Cigüeñas y El Cóndor

 (Zona Oeste Baja)

 

 

Martes 20

B° Roberto Romero

 Madre Guerra esq. Apeninos

(Zona Oeste Alta)

 

 

Miércoles 21

B° Juan Manuel de Rosas

Avda. Libertad esq. Jorge Ramón

Asociación Comunitaria Virgen del Valle

(Zona Norte)

 

 

Jueves 22

B° La Tradición

Manz. 325 “C” – Lote 10

(Zona Norte)

 

 

Viernes 23

B° 15 de Febrero

Manz. X – Lote 17

(Zona Norte)

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