Conocé en qué barrios salteños habrá vacunación antirrábica gratuita
La Municipalidad de Salta, a través del área de Bienestar Animal, continuará la próxima semana con la campaña gratuita de vacunación antirrábica.
El servicio se brindará de 9.30 a 12.30 del lunes 19 al viernes 23 en Solís Pizarro, Roberto Romero, Juan Manuel de Rosas, La Tradición y 15 de Febrero. La atención será por orden de llegada y se solicita llevar a los animales con correa y bozal para prevenir inconvenientes.
Los puntos serán los siguientes:
Lunes 19
B° Solis Pizarro
Las Guineas 1760 entre Las Cigüeñas y El Cóndor
(Zona Oeste Baja)
Martes 20
B° Roberto Romero
Madre Guerra esq. Apeninos
(Zona Oeste Alta)
Miércoles 21
B° Juan Manuel de Rosas
Avda. Libertad esq. Jorge Ramón
Asociación Comunitaria Virgen del Valle
(Zona Norte)
Jueves 22
B° La Tradición
Manz. 325 “C” – Lote 10
(Zona Norte)
Viernes 23
B° 15 de Febrero
Manz. X – Lote 17
(Zona Norte)