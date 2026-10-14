En Salta más de 800 personas esperan un trasplante

Hoy, 14 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, una fecha destinada a promover la concientización sobre la importancia de donar y la posibilidad de salvar o mejorar la calidad de vida de otras personas.

Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en Salta hay 309 personas inscriptas en lista de espera para recibir un trasplante. De ese total, 237 necesitan un trasplante renal, 20 hepático, cinco intratorácico, tres de otros órganos y 44 de córneas. Además, se registran alrededor de 1100 pacientes en diálisis y 542 personas en proceso de inscripción en lista de espera.

El director del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Salta (CUCAI), Luis Canelada, explicó que “gracias a la donación son posibles las segundas oportunidades. Nadie sabe cuándo vamos a necesitar un órgano, tejido o célula para nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, familia o amigos. Por eso necesitamos de los donantes, porque sin ellos no hay trasplante”.

Agregó que, “un donante puede salvar hasta ocho vidas”. Asimismo, recordó que un solo donante puede salvar hasta ocho vidas y explicó que, en Argentina, la Ley 27.447 establece que las personas mayores de 18 años son consideradas donantes de órganos y tejidos, salvo que hayan dejado constancia expresa de su oposición.

En lo que va de 2026, en la provincia se registraron tres donantes reales en el Hospital San Bernardo: uno monorgánico y dos multiorgánicos. Además, el Sanatorio Altos de Salta registró un donante de tejidos.

Quienes deseen expresar su voluntad de ser donantes pueden hacerlo mediante un acta en el CUCAI Salta, a través de un telegrama gratuito en una sucursal del Correo Argentino, desde la aplicación Mi Argentina —en la sección Salud, opción Donación de órganos— o al tramitar el Documento Nacional de Identidad.