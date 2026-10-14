Luis Caputo se reunió con el titular del BID en Tailandia

El ministro de Economía, Luis Caputo, continúa con su intensa agenda de actividades en Bangkok, Tailandia, donde viajó para participar de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este miércoles, mantuvo un encuentro con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, quien le brindó un “importante respaldo” al país y analizaron "la cartera actual de proyectos y perspectivas de financiamiento" para 2027.

En su primera jornada en el país asiático, el titular del Palacio de Hacienda mantuvo un cónclave con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, de cara a la tercera revisión del programa de acuerdo de facilidades extendidas con el país, el cual, luego de la misión de funcionarios del organismo que estuvo Argentina, todavía no fue aprobada.

"Mantuve un excelente encuentro en Tailandia con Ilan Goldfajn, presidente del BID en el que conversamos sobre el importante respaldo del organismo al desarrollo de la Argentina y al proceso de reformas que estamos llevando adelante", señaló Caputo al comienzo de su posteo en X.

A posterior detalló: "También analizamos la cartera actual de proyectos y las perspectivas de financiamiento para el próximo año. Seguimos trabajando para ampliar las oportunidades de inversión y desarrollo para nuestro país".