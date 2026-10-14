Una familia tipo necesitó $1.632.505 para no ser pobre en septiembre

La Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total aumentaron 1,7% cada una en agosto y una familia de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para no ser pobre en el noveno mes del año. En cuanto a la variación interanual, registraron una suba de 40% y 38,7%, respectivamente, según publicó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La inflación acumulada para la Canasta Básica Alimentaria fue de 25,3% y de 24,7% para la Canasta Básica Total hasta agosto. Una persona adulta necesitó $528.319 para no ser pobre y $239.058 para no ser indigente.

De esta forma, la inflación de ambas canastas no logra ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en septiembre fue de 1,9%, ni volver a perforar el techo de 2% como en abril y junio.

Para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.