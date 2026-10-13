Orgullo salteño: un grupo de estudiantes asistirá clases en el sistema público francés

Los estudiantes del Profesorado Superior de Lenguas Vivas Nº 6.007 se desempeñarán como asistentes de español durante el período 2026-2027, una experiencia que les permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación durante los próximos siete meses.

Los becarios tienen la oportunidad de interactuar con estudiantes y docentes franceses, avanzar en el conocimiento del idioma y el sistema educativo francés. Además, compartirán diferentes aspectos de la cultura argentina, promoviendo el intercambio de experiencias y el enriquecimiento mutuo.

Los alumnos que participan de esta experiencia son Agustín Cruz quien desarrollará su experiencia en Lorient; Carina Coria, en Nogaro; Lourdes Vega, en la región de Bordeaux y Arcachón; Julieta López, en Créancey; y Evelin Ábalos, en Limoges.

El Programa de Asistentes de Idioma, permite que los estudiantes se desempeñen en establecimientos públicos franceses de nivel primario y secundario. La posibilidad es producto del convenio entre la Embajada de Francia, el Instituto Francés de Argentina y la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Desde el Profesorado Superior de Lenguas Vivas Nº 6.007, resaltan el valor de estas instancias que permiten a los futuros docentes ampliar sus perspectivas, enriquecer sus conocimientos y construir nuevos aprendizajes a partir del contacto directo con otras realidades educativas y culturales.