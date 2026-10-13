Continúan las puestas en valor de los espacios verdes de la ciudad de Salta: es el turno de la esquina de San Martín y Córdoba

En el marco del programa “Impulso Plazas”, la Municipalidad se encuentra trabajando en la puesta en valor y mejoras del espacio público ubicado en la esquina de la avenida San Martín y la calle Córdoba.

Carolina Am, coordinadora de la Agencia de Inversiones, explicó que “se trata de la reubicación de los cuatro puestos comerciales que hoy en día están en la vereda de la calle Córdoba”.

“Las obras incluyen el traslado de estos cuatro comercios a puestos nuevos que se están construyendo dentro del espacio verde y que contará con nuevas caminerías, rampas de acceso, bancos, meses, iluminación y parquización”, detalló la funcionaria.

“Estas acciones representarán una mejora del predio como mayor seguridad tanto para los comerciantes como para los vecinos de la ciudad que circulen por esta zona”, expresó la funcionaria quien destacó que “la obra de inversión y mantenimiento se encuentra a cargo del sector privado”.

El programa “Impulso Plaza” propone un régimen de concesión de uso de espacios públicos destinado a personas humanas y jurídicas interesadas en invertir en plazas, parques y espacios verdes, excluyendo a las plazas 9 de Julio, Alvarado, Belgrano y Güemes. La medida busca no sólo dinamizar el sector económico, sino también revalorizar espacios comunitarios a través de un modelo de gestión compartida.