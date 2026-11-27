La Municipalidad llevó adelante un operativo de despeje y saneamiento del interior del canal de desagüe ubicado en la intersección de las calles Ennio Pontussi y Discépolo, del barrio Solidaridad.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Patrulla Ambiental y de las áreas de limpieza municipales, en conjunto con efectivos de la Comisaría Quinta y de Unidades Especiales de la Policía de Salta, pertenecientes al cuerpo de Infantería.

En el operativo se realizaron tareas de identificación de personas, desarme de instalaciones precarias y retiro de residuos acumulados en el sector. Como resultado, se extrajeron dos camiones completos de basura, que fueron trasladados para su disposición final al relleno sanitario San Javier.

Este punto de la ciudad es considerado uno de los sectores críticos por el arrojo indiscriminado de residuos y la quema de basura a cielo abierto. En respuesta a las denuncias recibidas, se coordinaron las intervenciones necesarias para recuperar y sanear completamente el espacio.

Estas acciones se suman a los operativos que el municipio viene desarrollando en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y prevenir situaciones de riesgo ante la posible llegada del fenómeno del Súper Niño, que podría generar precipitaciones intensas.

Se solicita a los vecinos colaborar evitando arrojar residuos en canales y espacios públicos, ya que estas prácticas obstruyen los desagües y pueden agravar las consecuencias de las lluvias.