Los estudiantes de la Universidad Nacional de Salta no tendrán mesas de exámenes durante diciembre.

La decisión fue adoptada por la Federación CONADU Histórica, a la que pertenece la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa (ADIUNSa).

"El Plenario de Secretarías Generales de CONADU HISTÓRICA, en función de los mandatos de sus asociaciones de base de todo el país, resolvió la no toma de exámenes finales universitarios durante diciembre y trabajar por la confluencia de las medidas de fuerza con las demás federaciones sindicales universitarias", expresaron desde la CONADU Histórica.