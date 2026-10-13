Salta será sede de Argentina Space, un encuentro internacional sobre industria espacial

La ciudad de Salta será sede de la primera edición de Argentina Space, un hub de negocios de la industria espacial que se desarrollará los días 11, 12 y 13 de noviembre en el Centro de Convenciones. El encuentro reunirá a referentes nacionales e internacionales, empresas, startups, inversores, universidades y organismos públicos para impulsar proyectos, generar alianzas y explorar nuevas oportunidades dentro de la economía espacial.

La iniciativa busca acercar la industria espacial a sectores productivos tradicionales, como la minería, el agro, las telecomunicaciones, la energía y la logística, que incorporan cada vez más tecnología satelital y servicios vinculados al espacio. A través de rondas de negocios, exposiciones, conferencias y desafíos tecnológicos, el evento apunta a fortalecer la vinculación entre el conocimiento científico y el desarrollo empresarial.

Alejandro Temporetti Olivera, especialista en Derecho Espacial y embajador de Argentina Space, destacó la importancia de generar un espacio de encuentro entre distintos sectores para proyectar el crecimiento de esta industria en el país.

“Queremos aprovechar este epicentro en Salta para que la sociedad conozca la calidad de nuestros científicos, investigadores y empresarios argentinos que trabajan en la industria espacial”, expresó.

El organizador también remarcó la importancia de federalizar el desarrollo del sector y señaló que la provincia reúne condiciones estratégicas para impulsar proyectos vinculados con la actividad espacial.

Argentina Space cuenta con el reconocimiento de la Federación Astronáutica Internacional (IAF), organización que reúne a agencias espaciales, empresas, universidades e instituciones científicas de todo el mundo. Esta incorporación fortalece la proyección internacional del encuentro y su vinculación con los principales actores de la industria.

Innovación y oportunidades para emprendedores

La Municipalidad de Salta acompañará el encuentro a través de su compromiso con la innovación, la formación y el impulso al ecosistema emprendedor local.

Claudia Vilte, coordinadora de la Escuela de Emprendedores, valoró la posibilidad de que la ciudad reciba una propuesta de alcance internacional y destacó el impacto que estos acontecimientos pueden generar en la economía local.

“Desde la Municipalidad, junto con Emiliano Durand, apoyamos todo lo que tiene que ver con la innovación y las capacitaciones. Estos espacios de negocios son muy interesantes y enriquecedores para emprendedores y estudiantes universitarios”, señaló.

Vilte también subrayó que la llegada de visitantes, especialistas y representantes de distintas instituciones genera movimiento en la ciudad y abre oportunidades para los sectores vinculados con el turismo, la gastronomía y los servicios.

Referentes internacionales y desafíos tecnológicos

Durante las tres jornadas habrá rondas de negocios entre empresas, proveedores e inversores, espacios de exposición, conferencias con especialistas y actividades orientadas a la innovación.

Entre los disertantes confirmados se encuentran el ingeniero aeroespacial Pablo de León, director del Laboratorio de Vuelos Espaciales Tripulados de la Universidad de Dakota del Norte; Lucas Paganini, ejecutivo de programa en la sede central de la NASA a cargo del Telescopio Espacial Román; y María Noel de Castro, ingeniera salteña y candidata a astronauta.

También participarán referentes de proyectos científicos, empresas tecnológicas e iniciativas vinculadas con el desarrollo espacial. La agenda incluirá un hackathon con desafíos relacionados con la minería, la agronomía y el New Space, además del Desafío Rover, una competencia destinada a estudiantes y clubes de robótica cuyo equipo ganador podrá probar su vehículo de exploración en la Puna salteña.

Estas propuestas buscan fomentar la participación de jóvenes, estudiantes y emprendedores, promoviendo el desarrollo de ideas y soluciones tecnológicas aplicables a desafíos concretos.

Cómo participar

El acceso a la exposición y a las conferencias será libre y gratuito, con registro previo. Las personas interesadas pueden consultar el programa y las novedades del encuentro en argentinaspace.com.

La inscripción está disponible en: https://luma.com/event/evt-SsAEEog8qe4CsHU

Más información sobre el hackathon y el Desafío Rover en: https://argentinaspace.com/es/hackathon