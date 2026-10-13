La fiscalía pone la lupa sobre transferencias de la FIFA y Camioneros a Chiqui Tapia

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió investigar el origen y el motivo de una serie de acreditaciones bancarias recibidas por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que no aparecen entre los ingresos consignados en sus declaraciones juradas.

Entre las medidas solicitadas, requirió que la FIFA detalle tres transferencias por un total de US$189.577,18 y que el Sindicato de Choferes de Camiones explique 37 depósitos realizados entre 2016 y 2019.

El pedido forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia federal.

Pollicita solicitó que se libre un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe el concepto de los pagos, los cargos o comisiones que los habrían originado y las cuentas de destino. También pidió que detalle la totalidad de los honorarios, dietas, viáticos u otras sumas que le haya abonado a Tapia desde 2016.

Según la documentación bancaria incorporada al expediente, las transferencias fueron de US$ 49.585,53, el 19 de diciembre de 2018; US$ 124.583,56, el 27 de junio de 2019; y US$ 15.408,09, el 27 de marzo de 2020. Los dos primeros giros se acreditaron en una caja de ahorro en dólares de Tapia en el Banco Credicoop. El tercero fue liquidado en pesos en otra cuenta de la misma entidad, por un total de $985.049,15.

Los registros de comercio exterior del banco identificaron como ordenante a “FEDERATION INTERNAT.” y señalaron que los fondos tenían origen en Suiza. El fiscal advirtió que Tapia no declaró ingresos provenientes de la FIFA en las declaraciones juradas incorporadas a la causa. Por eso, además de pedir precisiones sobre esos tres giros, solicitó información sobre todos los pagos que hubiera recibido del organismo.