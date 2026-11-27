El fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez federal Ariel Lijo que requiera a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) información detallada sobre una transferencia de $260.000.000 que esa entidad le envió a Claudio “Chiqui” Tapia el 6 de junio de 2023.

En el mismo dictamen, se solicitó también información sobre otras 74 transferencias por un total de $10.400.000, la emisión de tarjetas adicionales a nombre de Tapia y los vuelos privados contratados o pagados por la entidad en los que haya viajado el dirigente desde 2017.

El pedido complementa un requerimiento anterior formulado el 9 de octubre y se enmarca en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra Tapia en su condición de titular del CEAMSE.

Según pudo saber el medio TN, el fiscal le pide al juez que autorice un requerimiento para que la AFA informe y remita “el concepto, la orden de pago, el acto que la autorizó, la imputación contable y el comprobante de rendición” de la transferencia de $260 millones que la entidad envió desde su cuenta en el Banco Credicoop a una cuenta que Tapia tenía en el BST.