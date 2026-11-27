La Cámara de Diputados le dio media sanción este jueves al proyecto de Presupuesto 2027 con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, luego de negociaciones contrarreloj entre el oficialismo, los bloques opositores y los gobernadores. La iniciativa fija las metas macroeconómicas para el próximo año —entre ellas una proyección de crecimiento del PBI del 4%, inflación anual del 18% y superávit fiscal— y queda ahora lista para su tratamiento en el Senado, aunque el Gobierno sufrió una derrota en el capítulo referido al Financiamiento Universitario.

En una extensa sesión, el oficialismo avanzó con la aprobación del proyecto de Presupuesto 2027, una de las iniciativas centrales del gobierno de Javier Milei. Además, la Cámara baja aprobó las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y debatió el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, designaciones para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y otras iniciativas económicas.