En una extensa sesión, el oficialismo avanzó con la aprobación del proyecto de Presupuesto 2027, una de las iniciativas centrales del gobierno de Javier Milei. Además, la Cámara baja aprobó las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y debatió el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, designaciones para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y otras iniciativas económicas.
Diputados le dio media sanción al Presupuesto 2027
La Cámara de Diputados le dio media sanción este jueves al proyecto de Presupuesto 2027 con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, luego de negociaciones contrarreloj entre el oficialismo, los bloques opositores y los gobernadores. La iniciativa fija las metas macroeconómicas para el próximo año —entre ellas una proyección de crecimiento del PBI del 4%, inflación anual del 18% y superávit fiscal— y queda ahora lista para su tratamiento en el Senado, aunque el Gobierno sufrió una derrota en el capítulo referido al Financiamiento Universitario.
El financiamiento de las universidades nacionales y las partidas destinadas a discapacidad se consolidaron como los principales focos de tensión en el debate presupuestario. En el ámbito educativo, la discusión giró en torno a una marcada brecha financiera: el proyecto oficial asignaba $7,3 billones, una cifra que el Consejo Interuniversitario Nacional buscaba elevar hasta los $11 billones, mientras que los bloques dialoguistas proponían una salida intermedia cercana a los $8,7 billones.
Aunque el oficialismo y sus aliados consiguieron que el Presupuesto se aprobara en la votación en general, la oposición logró imponerse al momento de debatir en particular el Capítulo II, referido al financiamiento universitario. La versión del dictamen de mayoría impulsado por el Gobierno fue rechazada con 130 votos negativos, 121 afirmativos y ninguna abstención, por lo que pasó a votarse la propuesta de la oposición, que se aprobó con 136 votos a favor y 111 en contra.
Por otra parte, la asistencia en discapacidad representó otro eje sensible de las negociaciones, centrado específicamente en el programa Incluir Salud, orientado a los titulares de pensiones no contributivas. Aunque durante el tratamiento previo se incorporaron partidas para el sector, se terminó aprobando el texto del dictamen de mayoría, que contempla un crédito aproximado de $1,17 billones.