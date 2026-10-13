En guardias hospitalarias capitalinas fueron asistidos más de 3 mil pacientes

El Ministerio de Salud Pública informa el balance de asistencia en guardias hospitalarias públicas de la ciudad de Salta, que incluyen a los hospitales Materno Infantil, San Bernardo, Señor del Milagro, Papa Francisco, Arturo Oñativia y Miguel Ragone, durante el último fin de semana.

Por otra parte, se comunican las atenciones prehospitalarias, en ese periodo, realizadas por el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) en la capital.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes 9 hasta las 8 del martes 13 de octubre, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 405 pacientes, de los cuales 59 fueron hospitalizados. Hubo 166 prestaciones de ginecología, 113 atenciones de obstetricia.

En la guardia pediátrica, ingresaron 830 pacientes, de los cuales 41 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 247 por patologías respiratorias, 104 por gastroenteritis, 12 traumatismos varios, 7 por convulsiones, 6 por mordedura de perro y 5 quemados.

Hubo 32 nacidos vivos: 20 hombres y 12 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana largo, se atendieron por guardia 1069 consultas. De los cuales 823 fueron ambulatorios y 197 hospitalizados.

Hubo 196 personas accidentadas, de las cuales 66 fueron por siniestros de viales:

• 46 motociclistas

• 6 ciclistas

• 8 automovilistas

• 1 transeúntes

• 5 en transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 50 pacientes derivados por otros centros sanitarios y se realizaron 41 cirugías.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 364 pacientes durante el fin de semana largo, 336 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 14 por derivación y 14 por accidente; de los cuales 0 por arma blanca, 4 por accidente de tránsito, 1 por agresión, 4 mordedura de perro y 5 por otro motivo.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana largo, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 329 personas y 15 fueron hospitalizadas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron 80 por infección respiratoria aguda y 39 gastroenteritis. También se registraron consultas con diagnósticos de neumonía, hipertensión arterial, accidentes potencialmente rábicos y picaduras de alacrán.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 54 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana largo, siendo las principales causas: diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica, celulitis de los dedos de la mano y de pie, y diabetes mellitus.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana largo, se registró la atención de 41 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.

SAMEC

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 345 atenciones prehospitalarias y recibió 1972 llamadas entre las 7 horas del viernes 9 y las 7 del martes 13 de octubre.

Las emergencias más más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.