Fin de semana largo: Viajaron casi 1,5 millones de turistas

El fin de semana largo por el 12 de octubre movilizó a 1.490.400 turistas en todo el país, un 3,5% más que durante el mismo feriado de 2025, y generó un impacto económico directo de $313.610 millones, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Pese al incremento en la cantidad de viajeros, el gasto turístico total registró una caída real del 2,2% interanual, en un contexto marcado por estadías más cortas, decisiones de consumo selectivas y condiciones climáticas desfavorables en distintas regiones del país.

De acuerdo con el informe, la permanencia promedio se redujo de dos a 1,8 días, lo que representó una contracción del 10% frente al año pasado. En paralelo, el gasto diario por turista alcanzó los $116.900, con un crecimiento real del 5%, descontada una inflación interanual del 22,1%.

De esta manera, aunque viajaron más personas y el desembolso diario aumentó en términos reales, la menor duración de las escapadas terminó afectando el movimiento económico total.

El relevamiento también destacó el protagonismo de los viajes de cercanía y las reservas de último momento. En numerosos destinos, las contrataciones anticipadas habían mostrado niveles moderados, pero mejoraron a medida que se acercaba el feriado.