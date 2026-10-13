El INDEC publica la inflación de septiembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) da a conocer este martes Índice de Precios al Consumidor (IPC) del noveno mes del año. Según cálculos privados, se habría acelerado con respecto a agosto.
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) da a conocer este martes Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Las estimaciones privadas coinciden en que la inflación se habría acelerado respecto de agosto y estaría cerca del 2% mensual, empujada por los alimentos, los ajustes en precios regulados y la llegada de la temporada primavera-verano en indumentaria. En agosto, había sido de 1,7%, el registro más bajo en lo que va del año.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) correspondiente a septiembre de 2026, con estimaciones de analistas privados, anticipa que la inflación de septiembre se ubicó en el 1,9% mensual, registrando una leve suba de 0,1 puntos porcentuales en comparación con la encuesta previa.

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El ajuste en las estimaciones está por debajo del promedio regional y fue anunciado durante la presentación del último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial. Espera que este año el PBI se expanda 2,1%, frente al 3,5% previo. La inflación llegará a 32,5% anual promedio, desde el 30,4% que estimaba en abril.
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