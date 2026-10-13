El INDEC publica la inflación de septiembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) da a conocer este martes Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Las estimaciones privadas coinciden en que la inflación se habría acelerado respecto de agosto y estaría cerca del 2% mensual, empujada por los alimentos, los ajustes en precios regulados y la llegada de la temporada primavera-verano en indumentaria. En agosto, había sido de 1,7%, el registro más bajo en lo que va del año.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) correspondiente a septiembre de 2026, con estimaciones de analistas privados, anticipa que la inflación de septiembre se ubicó en el 1,9% mensual, registrando una leve suba de 0,1 puntos porcentuales en comparación con la encuesta previa.