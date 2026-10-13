El FMI recortó fuertemente las proyecciones de crecimiento para Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las proyecciones de crecimiento de Argentina para lo que resta del año y el periodo entrante. Durante la presentación del último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), en el marco de sus reuniones con el Banco Mundial, el organismo proyectó que el país crecerá 2,1% en 2026 y 3,5% en 2027.

El dato representa una merma respecto a los pronósticos de expansión de 3,5% en 2026 y 4% en 2027, manifestados en julio pasado. Ademas, para 2026 espera que la inflación llegará a 32,5% anual promedio, desde el 30,4% que estimaba en abril. En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo viajó a Tailandia, para participar de las reuniones anuales que lleva a cabo el FMI, donde planea mantener un encuentro con la titular del organismo, Kristalina Gerogieva, a la espera de la cerrar la tercera revisión del acuerdo de facilidades extendidas con Argentina y un posible waiver por incumplimiento de metas.

Par el FMI , la economía mundial demuestra una notable resiliencia a pesar de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los conflictos comerciales, impulsada principalmente por la fuerte inversión en el sector tecnológico y la inteligencia artificial. Sin embargo, este crecimiento resulta desigual entre las diferentes naciones, beneficiando a los exportadores de tecnología y energía mientras perjudica gravemente a los países importadores netos y de bajos ingresos.

Ante la consulta en específico sobre Argentina, los funcionarios explicaron que "esa revisión a la baja se debe a actividad más débil, cosa que ya estamos observando en el tercer trimestre de este año. Y también hemos visto menos demanda interna, pero las condiciones financieras internas son bastante restrictivas y además se está transformando la economía argentina"