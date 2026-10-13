Luis Caputo llega este martes a Tailandia para reunirse con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, participará este martes en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bangkok, donde tiene previsto encontrarse con Kristalina Georgieva, Ajay Banga —presidente del Banco Mundial— y Ilan Goldfajn, titular del BID. La agenda argentina estará marcada por la negociación de una dispensa por el incumplimiento de la meta fiscal y la aprobación de un desembolso pendiente de USD 869 millones, clave para reforzar las reservas y afrontar próximos vencimientos con el organismo.

La visita del titular del Palacio de Hacienda a Bangkok coincide con las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, que se extenderán hasta el 18 de octubre. Allí, el encuentro con Kristalina Georgieva será clave ya que el Gobierno busca cerrar la tercera revisión del programa con el Fondo, paso necesario para que el Directorio apruebe el desembolso pendiente.

Caputo viaja acompañado por José Luis Daza, secretario de Política Económica, y por las autoridades del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning. La misión argentina llega en medio de una evaluación técnica que todavía no logró acuerdo a nivel de staff.

La agenda del Ministro de Javier Milei incluye también reuniones con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, y con Ilan Goldfajn, titular del BID. También habrá un encuentro con ministros de Economía de la región y funcionarios del FMI para analizar la situación del hemisferio.

Además, el Caputo participará en la reunión del G20 junto a gobernadores de bancos centrales, en debates sobre la economía global. Será expositor en un panel del Banco Mundial sobre reformas en América Latina y asistirá a un desayuno de trabajo con representantes del G20 para discutir el rumbo de la economía internacional.