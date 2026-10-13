Fin de semana largo: Impacto económico estimado en $2.656.946.317

Del 9 al 12 de octubre, Salta vivió un fin de semana largo con una variada agenda de actividades para disfrutar en familia y con amigos.

Entre las propuestas se destacó el encuentro deportivo federal, inclusivo y diverso “La Cancha es de Todes”, que reunió a participantes y público en torno al deporte y la inclusión. También se desarrollaron funciones teatrales, la presentación de El lago de los cisnes en el Teatro Provincial, el show de Ke Personajes y el recital de Fito Páez.

La agenda se completó con ferias artesanales, actividades vinculadas a la Feria del Libro, la exposición del Club Chevrolet Salta y otras propuestas que convocaron a vecinos y visitantes en distintos espacios de la ciudad.

La diversidad de opciones contribuyó a fortalecer la oferta turística de Salta y a generar un importante movimiento en los sectores vinculados a la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios.

De acuerdo con el avance estadístico elaborado por el Observatorio Turístico de la Municipalidad, la ocupación hotelera promedio fue del 62 %, con un pico del 69 % durante el sábado. Además, se registraron 6.958 arribos, 18.090 pernoctaciones y un impacto económico estimado en $2.656.946.317.