Javier Milei viajará por quinta vez en el año a Estados Unidos

El presidente Javier Milei viajará mañana a Washington D. C., en su quinta visita del año a Estados Unidos, para participar el miércoles de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde será invitado de honor. El jueves hablará ante la Cámara de Comercio de ese país y asistirá a un evento sobre antisemitismo.

El mandatario partirá a las 23 (hora argentina) y llegará a la capital estadounidense el miércoles a las 9.30 junto con su comitiva. A las 18.15 se reunirá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman y a las 18.45 con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources.