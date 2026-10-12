El mandatario partirá a las 23 (hora argentina) y llegará a la capital estadounidense el miércoles a las 9.30 junto con su comitiva. A las 18.15 se reunirá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman y a las 18.45 con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources.
Javier Milei viajará por quinta vez en el año a Estados Unidos
El presidente Javier Milei viajará mañana a Washington D. C., en su quinta visita del año a Estados Unidos, para participar el miércoles de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde será invitado de honor. El jueves hablará ante la Cámara de Comercio de ese país y asistirá a un evento sobre antisemitismo.
A las 20 participará de la gala, donde recibirá el "Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana". Milei pronunciará un discurso como invitado de honor.
El evento se celebrará en el auditorio Andrew W. Mellon y reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores y diplomáticos. Entre los invitados figura Matt Schlapp, director de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Las entradas cuestan entre u$s3.000 y u$s10.000.
Otro de los invitados es Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y hermano de Flávio Bolsonaro, quien disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil el 25 de octubre ante Luiz Inácio Lula da Silva. La Justicia brasileña acaba de emitir una orden de arresto en su contra por intentar presionar al Poder Judicial.