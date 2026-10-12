El Registro Civil mantendrá sus guardias

Como todos los fines de semana, se habilitarán las guardias de identificación en la sede central, ubicada en Almirante Brown 160, y en el Centro de Documentación Rápida (CDR) del Paseo Salta.

La atención será de 8 a 13, con la entrega de 100 turnos por orden de llegada.

A partir de las 8, se podrán inscribir en la sede central de Almirante Brown 160 los nacimientos ocurridos en establecimientos privados, domicilios particulares o en la vía pública.

En tanto, los nacimientos producidos en el Hospital Público Materno Infantil deberán inscribirse en la oficina que el Registro Civil posee dentro de ese establecimiento, durante los mismos días y horarios.

El servicio de inscripción de defunciones funciona todos los días del año. Durante este fin de semana largo, las guardias atenderán de 8 a 13, exclusivamente en la sede central de Almirante Brown 160.

El trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago del DNI, según la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al iniciar el trámite. Este beneficio no alcanza a los pasaportes.

Se recuerda que los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales.

Por otra parte, se informa que tanto los DNI como los pasaportes, en sus modalidades regular y exprés, registran demoras en la entrega. Actualmente, los plazos estimados son de 90 días para el DNI y 15 días hábiles para el pasaporte.

Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos realizar sus trámites con suficiente anticipación, teniendo en cuenta los tiempos de entrega informado