El Registro Civil se acercó a los vecinos del barrio El Milagro

En el marco del trabajo conjunto que lleva adelante el Registro Civil con los municipios de la provincia, la titular del organismo, Fernanda Ubiergo, participó hoy del operativo de identificación realizado en el barrio El Milagro, organizado por la Municipalidad de Salta.

Durante la jornada, los vecinos pudieron acceder a distintos servicios de identificación, entre ellos la tramitación de DNI y pasaportes, cambios de domicilio, nuevos ejemplares y actualizaciones correspondientes a mayores y menores de edad. Por la demanda y para atender a todas las personas que no pudieron conseguir un turno el próximo jueves 15 de octubre se realizará un operativo en el Centro Integrador Comunitario del barrio Constitución.

Al respecto, Ubiergo destacó la importancia de acercar estos servicios a la comunidad y expresó: “Estamos trabajando donde los vecinos nos requieren, participando de las actividades que organizan los municipios de la provincia y acompañando cada convocatoria para facilitar el acceso a los trámites de identificación”.

Por otra parte, la funcionaria adelantó que, a partir del martes 13 de octubre, los operativos continuarán en los barrios Santa Cecilia y Unión, y en las villas Soledad y Las Rosas.