Un aguilucho taguató fue rescatado en la ciudad de Salta

La Municipalidad de Salta, a través de la intervención coordinada de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Patrulla Ambiental y el trabajo en conjunto con la Policía Rural, logró el exitoso rescate de un ejemplar de aguilucho taguató (Rupornis magnirostris) en la zona circundante a la sede del Instituto Provincial de Vivienda (IPV).

El procedimiento se activó a partir de las alertas brindadas por los vecinos del área, quienes reportaron la presencia continuada del ave en la arboleda pública.

Al apersonarse en el lugar, el personal constó que el ejemplar se encontraba en plena época de nidificación, razón por la cual manifestaba conductas defensivas y territoriales hacia los peatones que circulaban por la vereda.

El operativo permitió retirar al ave del sector de alto tránsito peatonal de forma preventiva, garantizando tanto el resguardo integral de la fauna autóctona como la seguridad y tranquilidad de la comunidad.

Tras completar la revisión técnica y comprobar su excelente estado de salud, el ave será trasladada a una reserva natural protegida. Allí podrá reinsertarse plenamente en su hábitat natural, en un entorno seguro y adecuado para continuar con su ciclo biológico sin inconvenientes.

«Destacamos el rápido trabajo del personal, ya que era un operativo que había que realizar de forma veloz y eficaz. Los vecinos denunciaron que el ave atacaba a los peatones y por eso ahora es trasladada», contó Juan Pablo Farfan, director de la Patrulla Ambiental, tras la actuación.