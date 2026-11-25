Con la llegada de las altas temperaturas y la proximidad del receso escolar, la Municipalidad de Salta se prepara para vivir a pleno una nueva temporada de verano. A partir del próximo lunes 7 de diciembre, abrirán sus puertas los complejos municipales Carlos Xamena y Nicolás Vitale, mientras que el natatorio Juan Domingo Perón pasará a su «modo verano», extendiendo sus horas de servicio para recibir a más vecinos.

La propuesta busca consolidar a los predios municipales como el punto de encuentro por excelencia para refrescarse, hacer deporte y compartir al aire libre en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Al respecto, el presidente de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre, celebró el inicio de esta nueva etapa y destacó el trabajo previo de puesta a punto en cada predio: “Estamos muy entusiasmados porque sabemos lo que significan nuestros natatorios para las familias salteñas. Queremos que cada vecino tenga un lugar limpio, seguro y con toda la energía del verano para disfrutar en comunidad, sin necesidad de irse lejos de casa”.

Entradas, precios y beneficios

Desde el área deportiva remarcaron que, con el fin de cuidar el bolsillo de los vecinos, se mantienen las mismas tarifas del año pasado:

Mayores: $800

Menores: $500

Jubilados: cuentan con descuentos especiales

Personas con discapacidad: tienen garantizado el ingreso totalmente gratuito junto a un acompañante

Los tickets podrán adquirirse de manera presencial en las boleterías de cada natatorio o de forma ágil a través del sistema de boletería virtual del municipio.