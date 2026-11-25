Con el objetivo de modernizar la atención al ciudadano y agilizar las gestiones administrativas, la Municipalidad de Salta puso en funcionamiento un nuevo sistema digital para tramitar denuncias de colisiones vehiculares.

La iniciativa, impulsada por el intendente Emiliano Durand e implementada por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, busca evitar que los conductores deban concurrir presencialmente con sus vehículos a las dependencias municipales para realizar este procedimiento.

Al respecto, el director general de Legales del área, Juan Toncovich, explicó los alcances de la medida: «Antes el vecino tenía que venir físicamente con su vehículo y hacer fila en la oficina de guardia, donde también se atienden trámites de vehículos secuestrados y otras cuestiones operativas. Con este nuevo sistema digital agilizamos la atención y permitimos que completen toda la gestión desde la comodidad de su casa, en menos de 15 minutos».

La plataforma ya se encuentra operativa dentro del sitio web oficial de la Municipalidad, ingresando al Portal de Trámites, en la solapa «Denuncia de Colisión». Esta constancia constituye un requisito habitual solicitado por las compañías aseguradoras para acreditar el siniestro y gestionar la cobertura o el cobro de los daños materiales ocasionados.

Paso a paso para realizar el trámite online

Desde la Secretaría de Tránsito detallaron el procedimiento que deberán seguir los usuarios para obtener la documentación:

Registro e ingreso: Acceder al enlace correspondiente en el Portal de Trámites de la web municipal, crear un perfil con nombre de usuario y contraseña e iniciar sesión.

Carga de datos: Completar el formulario digital especificando el lugar del siniestro, los datos de las personas y vehículos involucrados, y si se registraron personas lesionadas.

Documentación requerida: Adjuntar la cédula de identificación del vehículo (cédula verde) y el comprobante de seguro vigente. De manera opcional, el sistema permite subir fotografías de los daños sufridos.

Generación y abono del cupón: Al seleccionar la opción «Guardar y continuar», la plataforma emitirá un cupón de pago, el cual podrá abonarse en cualquier sucursal de Rapipago o Pago Fácil.

Recepción del certificado: Una vez acreditado el pago en el sistema municipal, la denuncia de colisión será enviada automáticamente dentro de un plazo de 24 a 48 horas al correo electrónico declarado por el solicitante, lista para ser presentada ante la aseguradora.