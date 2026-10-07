Más de 5 millones de argentinos planean movilizarse para ver al papa León XIV

A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, una encuesta nacional reveló que el 16,5% de los argentinos mayores de 18 años tiene previsto movilizarse para verlo, un porcentaje que equivale a más de 5 millones de personas.

El dato surge de la Encuesta Nacional sobre Religión Vivida (Enrevi 2026), que relevó las prácticas religiosas y espirituales de la población y también consultó sobre las expectativas generadas por la visita del Pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.