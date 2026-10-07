El dato surge de la Encuesta Nacional sobre Religión Vivida (Enrevi 2026), que relevó las prácticas religiosas y espirituales de la población y también consultó sobre las expectativas generadas por la visita del Pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
Más de 5 millones de argentinos planean movilizarse para ver al papa León XIV
A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, una encuesta nacional reveló que el 16,5% de los argentinos mayores de 18 años tiene previsto movilizarse para verlo, un porcentaje que equivale a más de 5 millones de personas.
El estudio mostró, además, que existe un amplio margen de personas que todavía no definió su participación: el 34% de los encuestados se mantiene indeciso sobre si concurrirá a alguna de las actividades.
La intención de asistir no se limita exclusivamente a los católicos. Entre quienes afirmaron que irán a ver a León XIV, el 77% se identifica como católico, mientras que cerca del 11% pertenece a iglesias evangélicas y el 8,5% no tiene filiación religiosa.
El relevamiento también detectó una particularidad dentro del universo católico: más de la mitad de quienes expresaron su intención de encontrarse con el Papa concurre a servicios religiosos menos de una vez al mes.