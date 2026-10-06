Estados Unidos autorizó a una IA a recetar medicamentos sin que un doctor firme antes
El acuerdo lo firmaron la Oficina de Política de Inteligencia Artificial de Utah y la División de Licencias Profesionales del estado junto con Nolla Health, según el registro público de pilotos autorizados. El permiso alcanza solo a tratamientos tópicos para acné leve o moderado: la IA no puede recetar isotretinoína ni medicamentos orales.
A través de la aplicación Nolla Derm, disponible por ahora en iOS, los usuarios mayores de 18 años en Utah completan un cuestionario y un escaneo facial de cinco ángulos.
En entre diez y quince minutos reciben un plan de tratamiento y, si corresponde, una receta, sin necesidad de contar con una prescripción previa.
El piloto avanza en tres etapas antes de operar sin revisión previa de un médico. En la primera, dos físicos deben aprobar cada receta generada por la IA durante los primeros cien pacientes.
En la segunda etapa, que cubre hasta quinientos pacientes, el sistema emite las recetas de forma directa y los médicos las revisan después. En la tercera, los profesionales auditan de forma retrospectiva al menos el 10% de las recetas cada mes, además de todos los casos con efectos adversos.
“La inteligencia artificial no puede improvisar. Solo puede elegir entre una lista corta de tratamientos aprobados por médicos”, explicó el asesor médico jefe de Nolla Health, Zaid Fadul, según un comunicado de la empresa. Fadul agregó que apenas un paciente queda fuera de esos límites, el sistema lo deriva a un médico.