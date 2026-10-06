Estados Unidos autorizó a una IA a recetar medicamentos sin que un doctor firme antes

El acuerdo lo firmaron la Oficina de Política de Inteligencia Artificial de Utah y la División de Licencias Profesionales del estado junto con Nolla Health, según el registro público de pilotos autorizados. El permiso alcanza solo a tratamientos tópicos para acné leve o moderado: la IA no puede recetar isotretinoína ni medicamentos orales.

A través de la aplicación Nolla Derm, disponible por ahora en iOS, los usuarios mayores de 18 años en Utah completan un cuestionario y un escaneo facial de cinco ángulos.