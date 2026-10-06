Sanciones contra EDESA por la interrupción del servicio en Iruya

El Ente inició un Procedimiento de Aplicación de Sanciones (PAS) contra EDESA S.A. por la interrupción del suministro eléctrico registrada durante el fin de semana en la localidad de Iruya y en los parajes San Isidro y Colanzulí.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución N.º 1688/2026, a partir del informe elaborado por la Gerencia de Energía Eléctrica del Organismo. Según las actuaciones, el sábado 3 de octubre, aproximadamente a las 21:10, se produjo una interrupción del suministro originada por una falla en la red de media tensión. La incidencia se prolongó hasta el domingo 4 de octubre y alcanzó a la localidad de Iruya y a los parajes San Isidro y Colanzulí.

La afectación se produjo, además, durante las jornadas centrales de las Fiestas Patronales de Iruya en honor a la Virgen del Rosario, una de las principales celebraciones religiosas y culturales de la localidad. El sábado 3 estaba prevista la procesión tradicional, junto con la luminaria, los fuegos artificiales y la serenata a la Virgen, mientras que el domingo 4, día central de la festividad, se desarrollaban la misa y procesión, el tradicional Baile de los Cachis, el desfile de gauchos, una feria artesanal y actividades musicales.

En este contexto, la interrupción alcanzó a aproximadamente 1.000 usuarios de Iruya, San Isidro y Colanzulí, durante un período que comprendió las dos jornadas centrales de la celebración. El ENRESP dispuso el inicio del procedimiento a partir de la evaluación preliminar de las condiciones en las que se produjo la interrupción y de las obligaciones que corresponden a la empresa distribuidora.

La resolución señala que la situación podría constituir, en principio, un incumplimiento de las obligaciones de EDESA vinculadas con el mantenimiento preventivo de las instalaciones y con la disponibilidad de los recursos técnicos y humanos necesarios para restablecer el servicio en tiempo oportuno.

En particular, el Ente consideró que existen elementos para investigar un presunto incumplimiento de los artículos 16 y 25, incisos a), f) y h), del Contrato de Concesión, además del artículo 52 de la Ley Provincial N.º 6819. Estas normas establecen obligaciones relacionadas con la prestación del servicio dentro de los niveles de calidad exigidos, las inversiones y tareas de mantenimiento necesarias y la planificación, ejecución y conservación de las instalaciones destinadas a la prestación del suministro eléctrico.

Como parte del procedimiento, EDESA deberá presentar su descargo dentro de los 10 días de notificada la resolución, aportando las circunstancias de hecho y de derecho que considere pertinentes. Asimismo, deberá remitir al ENRESP, en un plazo de tres días, un informe detallando la causa de la falla y el elemento de la red involucrado, los reclamos recibidos durante el evento, la duración efectiva de la interrupción en cada localidad y paraje (incluida la afectación del domingo 4) y los recursos humanos y técnicos destinados a la normalización del servicio.

El procedimiento también contempla la realización de una auditoría in situ por parte de la Gerencia de Energía Eléctrica. En caso de que de esa inspección surjan nuevos hechos o elementos relevantes, la imputación podrá ser ampliada.