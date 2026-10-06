El Vaticano publicará el diario personal del papa Francisco

El Vaticano sorprendió a los fieles y seguidores del papa Francisco al anunciar que publicará un libro inédito que incluye notas personales de su Santidad, que se extienden por más de 30 años. Será publicado el 24 de noviembre y estará disponible en 94 países, anunciaron este lunes sus editores.

Presentado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, un colaborador cercano del papa, “El diario espiritual del papa Francisco” reúne los escritos de Jorge Mario Bergoglio, desde el 20 de diciembre de 1992 hasta el 18 de agosto de 2024.

Según el Vaticano, el libro es “de un valor y una importancia excepcional” para comprender la personalidad del papa argentino, el primero de origen latinoamericano, que dirigió la Iglesia católica desde el 13 de marzo de 2013 hasta su muerte el 21 de abril de 2025.

La obra estará disponible en 94 países desde el 24 de noviembre y será traducida en cinco idiomas: será publicada en italiano por la Libreria Editrice Vaticana, en español, inglés y portugués por Penguin Random House, y en francés por Albin Michel.