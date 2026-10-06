El Servicio Penitenciario exhibe productos elaborados en talleres de laborterapia

El Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta participa de una exposición especial por el Día de la Madre, donde se exhiben productos elaborados en los talleres de laborterapia de la institución. La propuesta busca acercar a la comunidad el trabajo realizado por las personas privadas de la libertad y poner en valor las producciones desarrolladas en estos espacios.

La exposición se realiza los días 6 y 7 de octubre, de 8 a 20 horas, en el Teatro Municipal del Centro Cívico Municipal, ubicado en avenida Paraguay N.º 1240 de Salta Capital. La actividad es organizada por la División Exposición y Ventas, dependiente de la Dirección de Industrial del Servicio Penitenciario.

Los talleres de laborterapia tienen como propósito brindar herramientas de capacitación y formación laboral, promoviendo hábitos de trabajo, responsabilidad y desarrollo de habilidades que puedan ser incorporadas como recursos para la vida en libertad. A través de distintas actividades productivas, se busca favorecer procesos de aprendizaje, autonomía y reinserción social.

En este marco, la exposición permite visibilizar y promocionar los productos realizados en los talleres, al tiempo que constituye una oportunidad para reconocer el esfuerzo y las capacidades desarrolladas por quienes participan de estas propuestas.