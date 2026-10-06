Karina Milei viaja a Salta para inaugurar una nueva planta de litio

El Gobierno deja en pausa la tradicional mesa política y concentra su agenda en Salta, donde este martes se inaugurará la Planta II del Proyecto Sal de Oro en el Salar del Hombre Muerto, en La Puna. El espacio de coordinación estratégica de la Casa Rosada, clave para definir la estrategia legislativa y los acuerdos políticos, reprogramará su reunión y la nueva fecha será informada en los próximos días.

La comitiva oficial que aterrizará en Salta estará encabezada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, el vicejefe Ignacio Devitt y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. El acto incluirá la firma de un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del proyecto, con el objetivo de alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de litio.

En este contexto, la reunión de la Mesa Política prevista para este martes quedó suspendida y será reprogramada en los próximos días. El encuentro en Casa Rosada tenía como objetivo repasar la gestión y el pulso legislativo, con un temario cargado: la reforma electoral en el Senado, la ley de defensa de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas en Diputados y el debate del Presupuesto 2027, que se movería recién hacia fines de mes.

En paralelo, persiste la tensión interna entre Patricia Bullrich y Karina Milei. La jefa del bloque libertario en el Senado marcó distancia de algunas decisiones, mientras la secretaria general de la Presidencia observa esos movimientos con recelo. Sin embargo, en el oficialismo descartan una ruptura con la ex ministra de Seguridad.

El Gobierno tendrá una intensa jornada este martes en la provincia de Salta, con eje en la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro. La comitiva oficial, encabezada la Secretaria de presidencia arribará a las 9:20 h para dar inicio al acto central a las 9:30, que incluirá la firma de un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del proyecto, con la meta de alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de litio.

A las 10:00 horas comenzará la segunda parte de la ceremonia, con la presentación del informe de finalización de la obra y el corte de cintas de la nueva planta.

En el acto tomarán la palabra el CEO de POSCO Holdings, Chang In-hwa; el embajador de Corea en Argentina, Lee Chong Hwa; los gobernadores de Salta y Catamarca, Gustavo Sáenz y Raúl Jalill; además de Santilli y Karina Milei, quienes darán el cierre político a la actividad.