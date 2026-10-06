Operativo de identificación en la Casona de la Paz

En el marco del trabajo que viene llevando adelante la Subsecretaría del Registro Civil, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que hasta el viernes 9 de octubre se desarrollarán distintos operativos de identificación tanto en Capital como en el interior provincial.

Orán

El móvil del organismo permanecerá en el municipio de Orán y recorrerá distintos barrios. Las actividades comenzarán hoy la atención continuará en la plaza principal del barrio 1.º de Mayo; el miércoles 7, el móvil se instalará en la plaza interior del barrio 200 Años; el jueves 8 estará en la plaza del barrio Maravilla y, finalmente, el viernes 9 de octubre, concluirá su recorrido en el Centro Vecinal del barrio Mitre.

Santa Victoria Este

Con el apoyo de camionetas 4x4, que permiten mejorar el acceso a comunidades alejadas, se llevarán adelante operativos en distintas comunidades originarias del municipio de Santa Victoria Este.

Hoy, el equipo se trasladará a la iglesia de la comunidad Santa María.

El miércoles 7, el operativo tendrá lugar en la escuela de la comunidad Pozo Tigre; el jueves 8, la atención continuará en el Centro Integrador Comunitario de la comunidad Misión La Paz, mientras que el viernes 9 de octubre las actividades finalizarán en el edificio municipal de Santa Victoria Este.

En estos operativos, la atención comenzará a las 9 de la mañana y se entregarán 120 turnos por orden de llegada.

Capital

Hoy y mañana los agentes estarán en La Casona de la Paz, ubicada en la zona sudeste de la ciudad.

El jueves 8 y viernes 9 de octubre, el operativo se trasladará al Centro Integrador Comunitario del barrio Unión.

Finalmente, el sábado 10 de octubre, las acciones concluirán con una jornada de identificación en el playón deportivo de la escuela Ceferino Namuncurá, ubicada en Cuba 696, en la zona este de la ciudad.

En estos operativos, la atención comenzará a las 9 de la mañana y se otorgarán 70 turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

Los montos vigentes son los siguientes: el trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la modalidad exprés, $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales.

Además, se informa que tanto los DNI como los pasaportes, en sus modalidades regular y exprés, están registrando demoras en los plazos de entrega. En el caso del DNI, el tiempo estimado ronda los 90 días, mientras que para el pasaporte es de aproximadamente 15 días hábiles.

Por este motivo, se recomienda a quienes necesiten tramitar alguno de estos documentos tener en cuenta los tiempos de demora al momento de realizar la gestión, especialmente aquellas personas que los necesiten para viajar o cumplir con algún trámite que requiera contar con la documentación vigente.