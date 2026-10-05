Habrá una jornada de inclusión y concientización sobre la parálisis cerebral

La Municipalidad de Salta realizará este miércoles 7 de octubre una jornada de concientización sobre la parálisis cerebral, con el objetivo de promover la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

La actividad, organizada por la Dirección General de Discapacidad, se desarrollará de 17 a 19 en la Plazoleta IV Siglos e incluirá una caminata comunitaria alrededor de la Plaza 9 de Julio, con punto de partida frente al Cabildo Histórico.

Durante el recorrido se entregará material informativo sobre la parálisis cerebral, sus factores de riesgo y pautas de alerta temprana destinadas a las familias.

En el marco de esta iniciativa, la Fundación Obligado y el Centro de Día “Carmen Martínez de Eckhardt” desarrollarán del 5 al 7 de octubre distintas propuestas de sensibilización en la vía pública y expresiones artísticas.

Además, el jueves 8 de octubre, a las 16, se realizará una jornada cultural en el Teatro Municipal del CCM, donde adultos con parálisis cerebral que asisten al Centro de Día “Carmen Martínez de Eckhardt” presentarán una obra de teatro adaptada por ellos mismos e inspirada en el clásico personaje de “El Chavo del 8”.

De esta manera, la Municipalidad acompaña las acciones de concientización previstas en el artículo 4.º de la Ordenanza Municipal N.º 16.166, que establece la iluminación de edificios públicos de la ciudad de color verde en el marco de esta fecha.

Sobre la fecha

Cada 6 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una fecha destinada a visibilizar esta condición, promover la inclusión y contribuir a garantizar el pleno acceso a los derechos de niños, jóvenes y adultos.