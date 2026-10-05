Fueron asistidos más de 2600 pacientes en guardias hospitalarias de la capital

El Ministerio de Salud Pública informa el balance de asistencia en guardias hospitalarias públicas de la ciudad de Salta, que incluyen a los hospitales Materno Infantil, San Bernardo, Señor del Milagro, Papa Francisco, Arturo Oñativia y Miguel Ragone, durante el último fin de semana.

Por otra parte, se comunican las atenciones prehospitalarias, en ese periodo, realizadas por el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) en la capital.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes 2 hasta las 8 del lunes 5, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 245 pacientes, de los cuales 51 fueron hospitalizadas. Hubo 93 prestaciones de ginecología, 76 atenciones de obstetricia y 25 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 616 pacientes, de los cuales 38 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 72 por patologías respiratorias, 82 por gastroenteritis, 92 por traumatismos varios, 10 por convulsiones, 1 por accidente de tránsito, 2 por quemadura, 5 por mordedura de perro y 3 por intoxicaciones.

Hubo 35 nacidos vivos: 17 hombres y 18 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 803 consultas. De los cuales 627 fueron ambulatorios y 165 hospitalizados.

Hubo 126 personas accidentadas, de las cuales 50 fueron por siniestros de tránsito:

· 40 motociclistas

· 3 ciclistas

· 1 automovilista

· 6 transeúntes

· No hubo accidentados en transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 46 intervenciones quirúrgicas y 51 pacientes derivados por otros centros sanitarios.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 224 pacientes durante el fin de semana, de los cuales 200 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 13 por derivación y 11 por accidente; de los cuales 3 por accidente de tránsito, 2 por agresión, 4 por mordedura de perro y 2 por otros motivos.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 353 personas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron por infecciones respiratorias agudas, gastroenteritis, hipertensión arterial, mordeduras de perros y picaduras de alacrán y de araña.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 42 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: enfermedad renal crónica, infecciones de la piel y del tejido subcutáneo y diabetes tipo 2 con complicaciones circulatorias.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 34 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.

SAMEC

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 323 atenciones prehospitalarias entre las 7 horas del viernes 14 y las 7 del lunes 5 de octubre.

Las emergencias más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, dificultad respiratoria, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.