Javier Milei vuelve a viajar a EEUU

El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos a mediados de octubre, pocas semanas después de su última visita al país. El mandatario tiene previsto partir de Buenos Aires el 13 de octubre rumbo a Washington y participar al día siguiente de la Official Hispanic Heritage Gala, donde fue invitado como expositor y figura central del encuentro. La actividad se realizará en el Andrew W. Mellon Auditorium y estará vinculada a la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

El evento es organizado por Latino Wall Street, una plataforma de educación financiera en español. Según la información difundida por los organizadores, la gala busca promover la libertad económica, destacar el liderazgo de la comunidad hispana y fortalecer los vínculos entre Estados Unidos y América Latina. La actividad reunirá a empresarios, inversores y dirigentes vinculados a la comunidad latina en Washington.

El nuevo viaje se producirá pocas semanas después de la presencia de Milei en Nueva York, donde participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas y mantuvo encuentros con funcionarios de la administración de Donald Trump. La nueva escala en Washington vuelve a colocar a Estados Unidos como uno de los principales destinos de la agenda internacional del Presidente.

La visita tendrá además lugar en la antesala de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. El encuentro del 14 de octubre reunirá a referentes de la comunidad hispana y dirigentes cercanos al Partido Republicano, por lo que la presencia de Milei se producirá en plena campaña electoral en Estados Unidos.