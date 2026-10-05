El glaciar Perito Moreno registró un retroceso récord

El glaciar Perito Moreno, uno de los principales atractivos turísticos de la Argentina y emblema mundial de los hielos patagónicos, registró un retroceso récord: se alejó unos 910 metros de la península de Magallanes en apenas 100 días. La marca supera el antecedente de 1899, cuando el frente del glaciar había retrocedido 750 metros.

El fenómeno fue detectado a partir del monitoreo que realizan Glaciarium y la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz. Luciano Bernacchi, uno de los directores de Glaciarium, explicó que la aceleración podría continuar y que está relacionada con la pérdida de contacto del glaciar con una formación rocosa subacuática que funcionaba como punto de apoyo natural.

El Perito Moreno había sido durante años una excepción dentro del retroceso general de los glaciares patagónicos. Entre 1999 y 2013, la posición de su frente varió menos de 50 metros. Sin embargo, desde 2018 el retroceso comenzó a hacerse más evidente y en los últimos meses se aceleró de manera inédita.

El cambio estaría vinculado con una morena, una acumulación de rocas empujadas históricamente por el propio glaciar, ubicada en el fondo del lago Argentino. En esa zona, el lago alcanza unos 160 metros de profundidad, pero sobre esa formación rocosa el fondo se eleva hasta alrededor de 60 metros.

Ese relieve funcionaba como una suerte de apoyo natural para el hielo. Al perder contacto con esa base, el frente del glaciar quedó más expuesto al desprendimiento y al retroceso.