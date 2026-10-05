Comenzó la obra de infraestructura urbana del Plan Vial Zona Oeste

La Municipalidad de Salta puso en marcha una nueva intervención en el marco del Plan Vial Zona Oeste, que contempla la renovación integral de aproximadamente 1.700 metros lineales de la avenida Solís Pizarro, una vía fundamental que conecta distintos barrios de la zona oeste, desde la zona de las vías del ferrocarril hasta el nuevo puente de Santa Lucía.

Dante Colombo, coordinador de Obras Públicas, explicó que “los trabajos tendrán un plazo estimado de seis meses de ejecución y abarcarán distintos sectores de la infraestructura urbana con el objetivo de mejorar la circulación, recuperar espacios públicos y brindar mayor seguridad y comodidad a los vecinos”.

“El proyecto contempla la recuperación de la calzada, además de trabajos en espacios verdes, ciclovías, luminarias, parques y sectores destinados a la actividad física y recreativa, incluyendo juegos de la salud y juegos infantiles”, detalló el funcionario.

“Asimismo, se llevará adelante la recuperación del canal pluvial y de sus pasos peatonales, mejorando las condiciones de transitabilidad y el funcionamiento de la infraestructura existente”, remarcó Colombo.

La intervención beneficiará directamente a los vecinos de los barrios Solís Pizarro, Santa Lucía, General Arenales e Ilusión, quienes contarán con espacios públicos renovados y mejores condiciones de circulación y conectividad.

De esta manera, el Plan Vial Zona Oeste se desarrollará con una mirada integral sobre el espacio urbano, incorporando obras viales, hidráulicas, de iluminación, recreación y puesta en valor de espacios verdes.