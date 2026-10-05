El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska otorgó este lunes el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y el desarrollo de la optogenética.

El reconocimiento, anunciado este lunes en Estocolmo, distingue una técnica que permite activar o inhibir neuronas mediante pulsos de luz. El método abrió la posibilidad de estudiar, en cerebros vivos, los circuitos que intervienen en la memoria, las emociones, la conducta y distintas funciones corporales.

Los tres investigadores compartirán 1.196.458 dólares (12 millones de coronas suecas), según informó la Asamblea Nobel, el organismo del Instituto Karolinska encargado de conceder el premio de Medicina.

El origen del hallazgo se remonta a los estudios de Hegemann y Nagel sobre Chlamydomonas, un alga unicelular capaz de desplazarse hacia la luz. A comienzos de los años 2000, ambos identificaron la canalrodopsina, una proteína situada en la superficie de la célula.

Cuando recibe luz azul, esa proteína abre un canal que permite el paso de iones y genera un impulso eléctrico. Los científicos comprobaron que, al introducirla en otros tipos celulares, estos adquirían sensibilidad a la luz.

Deisseroth llevó ese mecanismo al terreno de las neurociencias. En 2005 incorporó el gen de la canalrodopsina en neuronas de rata y logró inducir señales nerviosas con luz azul. Dos años más tarde, consiguió aplicar el interruptor luminoso en el cerebro de ratones vivos.

“La optogenética ofrece oportunidades para cartografiar el cerebro de una manera que antes solo podíamos imaginar”, afirmó Per Svenningsson, presidente del Comité Nobel de Fisiología o Medicina.