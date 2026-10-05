Scioli felicitó a Bolsonaro tras su victoria en la primera vuelta electoral de Brasil

Daniel Scioli, actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, envió un saludo a Flávio Bolsonaro tras su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. A pesar de que el candidato del Partido Liberal deberá enfrentar un ballotage el próximo 25 de octubre, Scioli celebró el resultado obtenido.

Utilizando su cuenta en la red social "X", el funcionario argentino manifestó: "Felicito a mi querido amigo @FlavioBolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática." La Agencia Noticias Argentinas reportó esta información.

El saludo de Scioli se suma al reconocimiento del presidente Javier Milei, quien también se pronunció en la misma red social al comentar sobre los resultados de los comicios. Milei destacó que "la libertad avanza en Brasil" y enfatizó la importancia de la relación económica entre Argentina y Brasil, señalando que "las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas".