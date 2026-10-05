Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro

Antes de que cualquiera de los dos candidatos se pronuncie respecto al conteo, Milei le deseó a Flávio Bolsonaro: "Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos".

La primera vuelta en Brasil se gana con el 50% de los votos, como ninguno de los candidatos alcanzó ni superó ese porcentaje, Lula da Silva y Bolsonaro deberán volver a medirse en el balotaje del 25 de octubre. Con el 99,18% de las mesas escrutadas, la diferencia de votos entre ambos es de 2.601.968 a favor del hijo del exmandatario condenado.

En esa fecha, más de 150 millones de ciudadanos habilitados para votar volverán a las urnas electrónicas para definir en un mano a mano directo entre el postulante opositor del Partido Liberal (PL) y el actual mandatario y referente del Partido de los Trabajadores (PT).

Aún así, Milei celebró de forma adelantada junto a una foto de ambos con una bandera de la agrupación Las Fuerzas del Cielo.