Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro

Con el 99,04% de las mesas escrutadas, el presidente argentino celebró que el hijo del expresidente Jair acumuló casi dos puntos porcentuales más que el mandatario brasileño. "El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad", apuntó.
PolíticaHace 45 minutosPrensaPrensa
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El presidente argentino, Javier Milei, celebró que el hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro acumuló el 47,18% de los votos en la primera vuelta de las elecciones de Brasil, con el 99,18% de las mesas escrutadas, y le sacó casi dos puntos porcentuales al jefe de Estado que busca la reelección, Lula da Silva, que reunió el 44,98% de los comicios.

"Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas", festejó el libertario en X la "histórica elección ante el comunista de Lula" y aseguró: "El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad".

Antes de que cualquiera de los dos candidatos se pronuncie respecto al conteo, Milei le deseó a Flávio Bolsonaro: "Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos".

La primera vuelta en Brasil se gana con el 50% de los votos, como ninguno de los candidatos alcanzó ni superó ese porcentaje, Lula da Silva y Bolsonaro deberán volver a medirse en el balotaje del 25 de octubre. Con el 99,18% de las mesas escrutadas, la diferencia de votos entre ambos es de 2.601.968 a favor del hijo del exmandatario condenado.

En esa fecha, más de 150 millones de ciudadanos habilitados para votar volverán a las urnas electrónicas para definir en un mano a mano directo entre el postulante opositor del Partido Liberal (PL) y el actual mandatario y referente del Partido de los Trabajadores (PT).

Aún así, Milei celebró de forma adelantada junto a una foto de ambos con una bandera de la agrupación Las Fuerzas del Cielo.

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