"Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas", festejó el libertario en X la "histórica elección ante el comunista de Lula" y aseguró: "El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad".
Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro
El presidente argentino, Javier Milei, celebró que el hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro acumuló el 47,18% de los votos en la primera vuelta de las elecciones de Brasil, con el 99,18% de las mesas escrutadas, y le sacó casi dos puntos porcentuales al jefe de Estado que busca la reelección, Lula da Silva, que reunió el 44,98% de los comicios.
Antes de que cualquiera de los dos candidatos se pronuncie respecto al conteo, Milei le deseó a Flávio Bolsonaro: "Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos".
La primera vuelta en Brasil se gana con el 50% de los votos, como ninguno de los candidatos alcanzó ni superó ese porcentaje, Lula da Silva y Bolsonaro deberán volver a medirse en el balotaje del 25 de octubre. Con el 99,18% de las mesas escrutadas, la diferencia de votos entre ambos es de 2.601.968 a favor del hijo del exmandatario condenado.
En esa fecha, más de 150 millones de ciudadanos habilitados para votar volverán a las urnas electrónicas para definir en un mano a mano directo entre el postulante opositor del Partido Liberal (PL) y el actual mandatario y referente del Partido de los Trabajadores (PT).
Aún así, Milei celebró de forma adelantada junto a una foto de ambos con una bandera de la agrupación Las Fuerzas del Cielo.