La selección argentina goleó 7-0 a Burkina Faso

La selección argentina vapuleó 7-0 a Burkina Faso en el estadio Monumental, en el que fue su segundo amistoso después de la Copa del Mundo. Los tantos fueron convertidos por Lautaro Martínez, Diallo -en contra-, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone. Vale mencionar que el conjunto africano acudió con mayoría de Sub 23 ya que un retraso en el itinerario llevó a su delegación a aterrizar en Buenos Aires recién este sábado pasado el mediodía. El próximo martes será la despedida de Lionel Messi en el mismo escenario, ante Benín. Dirigió el chileno José Cabero.