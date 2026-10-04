La selección argentina goleó 7-0 a Burkina Faso

El Apache subió un posteo en sus redes sociales anunciando el evento. Aún resta confirmar la fecha.
La selección argentina vapuleó 7-0 a Burkina Faso en el estadio Monumental, en el que fue su segundo amistoso después de la Copa del Mundo. Los tantos fueron convertidos por Lautaro Martínez, Diallo -en contra-, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone. Vale mencionar que el conjunto africano acudió con mayoría de Sub 23 ya que un retraso en el itinerario llevó a su delegación a aterrizar en Buenos Aires recién este sábado pasado el mediodía. El próximo martes será la despedida de Lionel Messi en el mismo escenario, ante Benín. Dirigió el chileno José Cabero.
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prensaDeportesHace 1 día
A casi 24 horas del encuentro, el seleccionado africano aún no tiene fecha ni horario confirmado de llegada a nuestro país.