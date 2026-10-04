Cristina Kirchner: Las obras de arte secuestradas están valuadas en US$300 mil

Durante el juicio oral por la causa Cuadernos de las Coimas se conocieron nuevos detalles sobre las obras de arte que fueron secuestradas en propiedades vinculadas a Cristina Kirchner durante los allanamientos de 2018.

Según informó Clarín a partir de dos tasaciones del Banco Ciudad incorporadas al expediente, el conjunto de 56 piezas relevadas tenía entonces un valor de $7,7 millones, equivalente a unos US$300 mil actuales.

Las valuaciones corresponden a obras encontradas en el departamento de la calle Juncal y en la propiedad de Florencia Kirchner de la calle Moreno, en la Ciudad de Buenos Aires. Los informes fueron realizados por especialistas del Banco Ciudad por orden del entonces juez federal Claudio Bonadio y establecieron el valor de mercado de las piezas a precios de 2018.

Entre los cuadros relevados aparece “Formas II”, del artista Roberto Aizemberg, un óleo sobre tabla que fue tasado en $2,4 millones. Esa pieza representaba más de la mitad del valor total asignado a las obras encontradas en el departamento de Juncal.

En la propiedad de Moreno, en tanto, se encontraron dos pinturas originales del uruguayo Pedro Figari: “Sale la procesión”, valuada en $1 millón, y “Escena de negros”, tasada en $1,4 millones. En conjunto, ambas obras representaban alrededor del 76% del valor de las piezas relevadas en ese domicilio, cuyo total ascendía a $3,15 millones.

El inventario también incluye trabajos de Carlos Páez Vilaró, Mario Mollari, Renata Schussheim, Nora Patrich, José Malanca y otros artistas, además de esculturas y pinturas con distintas técnicas y dimensiones.