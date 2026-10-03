Karina Milei ¿perjudica a Emilia Orozco?

Karina Milei, secretaria general de la presidencia, anunció su promesa de no competir con La Libertad Avanza en las provincias para las elecciones 2027 a modo de no perjudicar a los mandatarios y las propuestas ya presentadas.

Este acuerdo llegó desde Francia donde Karina se encuentra presenciando el Argentina Week, donde asegura no intervenir en las políticas oficialistas nacionales a fin de garantizar que continuarán los trabajos rumbo a una reforma política nacional.

Si bien esta noticia deja un poco de paz para algunos, aparece otro nombre importante en Salta: Emilia Orozco. La diputada se viene preparando con anticipación y armando todo un esquema en relación a su imagen política lo que iba a tener como finalidad una candidatura a gobernadora para el próximo año.

Con la firma de Karina Milei, Orozco no podría presentarse lo que demostraría o un quiebre dentro de LLA en Salta, o un acuerdo al que deberá agachar la cabeza y presentar otra candidatura fuera de ser cabeza de la provincia.