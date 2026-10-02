La Escuela de Manejo Municipal habilitará 4 mil cupos desde el lunes

La Municipalidad de Salta continúa trabajando para ampliar el acceso de los ciudadanos a distintas propuestas de capacitación. En este caso, la Escuela de Manejo Municipal brinda la posibilidad de aprender a conducir, una herramienta que puede ser útil tanto para la vida cotidiana como para acceder a oportunidades laborales.

Desde el año pasado funciona la Escuela de Manejo Municipal, que ofrece capacitación gratuita para quienes buscan aprender a conducir de manera segura y responsable.

En esta oportunidad, se habilitan 4.000 cupos más, que se suman a los 16 mil otorgados en lo que va del año. La propuesta incluye formación teórica y práctica para conducir tanto autos como motos.

Las inscripciones comenzarán el lunes 5 de octubre a través de la página web de la Municipalidad. Podrán anotarse todos los vecinos con residencia en la ciudad que cumplan con los requisitos establecidos.

Teniendo en cuenta la demanda que genera la Escuela, los inscriptos serán divididos por comisiones y recibirán información sobre la fecha de inicio vía WhatsApp. Por este motivo, se solicita verificar los datos al momento de completar la inscripción. Quienes cumplan con los requisitos serán notificados.

«Continuamos trabajando como lo pide el Intendente. Creemos que la licencia, además de permitir a los salteños conducir, es una gran herramienta de trabajo», dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Ahora, quienes cuenten con licencia de motos también pueden anotarse para aprender a manejar autos y viceversa.

Cabe destacar que los asistentes aprenden a manejar motos y autos a través de clases teóricas y prácticas, en turnos mañana y tarde, divididas de la siguiente manera:

Teoría: 2 clases obligatorias de 2 horas cada una. Esta etapa es eliminatoria, ya que quienes no aprueben el examen de 40 preguntas, con un mínimo del 80% de respuestas correctas, no podrán avanzar a las prácticas. Esto garantiza que quienes continúen tengan una base sólida sobre las normas y responsabilidades viales.

Práctica: 7 clases personalizadas de 1 hora, en un circuito cerrado con instructores especializados. Aprenderán maniobras, estacionamiento y manejo defensivo.

Las clases teóricas se brindan en la Escuela de Emprendedores y las prácticas en el Centro de Convenciones. En caso de lluvia, existe la posibilidad de realizarlas en el simulador ubicado en el CEL de calle Santa Fe o en el del CEL de zona sur, donde próximamente también habrá otro.

Certificación

Las personas que completen el curso recibirán un certificado. Al momento de tramitar su licencia de conducir, no necesitarán realizar nuevamente el curso teórico ni rendir la parte teórica del examen. Solo deberán aprobar la instancia práctica.

Requisitos