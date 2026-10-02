Comenzaron las actividades por el Octubre Rosa en el Materno Infantil

El Hospital Público Materno Infantil, a través de su Fundación, dará inicio a las actividades de Octubre Rosa con una propuesta abierta a la comunidad que vinculará la promoción de hábitos saludables, la actividad física y la concientización sobre el cáncer de mama. La primera jornada se realizará el domingo 4 de octubre, de 9 a 21, en el Parque del Bicentenario, en el marco de la sexta edición del Desafío de Mountain Bike.

El evento, que tendrá lugar en el acceso Huaico, será de entrada libre y gratuita y contará con la participación de equipos de salud del hospital, organizaciones y fundaciones vinculadas a distintas acciones de promoción y prevención.

Durante la jornada habrá espacios de información y concientización sobre salud integral, con la participación del CUCAI, Fundación HOPe Mujeres y Fundación PAOS. También estará presente el camión de Hemoterapia para las personas que quieran acercarse a donar sangre.

La propuesta incluirá actividades recreativas y espectáculos durante todo el día. Habrá presentaciones folclóricas de Raíces Salteñas y música tropical a cargo de La Playband y Débora Flórez. Para los más chicos se dispondrá de un espectáculo a cargo de Nazareno y un sector de peloteros.

También se realizarán clases abiertas de zumba, a cargo de Nelly Herrera y Eva Tolaba, además de un paseo gastronómico con food trucks y una feria de emprendedores locales.

Las actividades continuarán el lunes 19 de octubre, de 9 a 13, en el Hospital Público Materno Infantil, con una jornada específica sobre cáncer de mama destinada a pacientes, familias y a la comunidad.

Durante esta jornada se brindarán charlas abiertas sobre la importancia de la detección precoz, factores de riesgo, signos y síntomas y cuándo realizar una consulta. Los equipos de Mastología, Diagnóstico por Imágenes, Enfermería y Kinesiología participarán de las distintas propuestas.

También se realizará una demostración de autopalpación mamaria como herramienta para conocer los cambios en las mamas y favorecer la consulta oportuna, además de espacios para preguntas y respuestas sobre los estudios disponibles en el hospital.

La jornada incluirá clases de yoga, entrega de souvenirs y un espectáculo en vivo, en un espacio destinado a acercar información sobre el cuidado mamario y la prevención del cáncer de mama.